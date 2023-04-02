خدمات إسعافية للمصلين في #المسجد_النبوي

تشكّل الخدمات الإسعافية إحدى أبرز محاور الخدمة التي تحرص الجهات العاملة على تهيئتها للمصلين في المسجد النبوي.

يأتي ذلك عبر توفير الآليات والتجهيزات والأطقم الطبية والكوادر المؤهلة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية عبر أنظمة تقنية حديثة، تنظم عمل 62 فرقة إسعافية تعمل في جميع المواقع داخل أرجاء المدينة المنورة من أجل تقديم الخدمات الطبية الأولية للمستفيدين على مدار الساعة.

ويباشر تنفيذ خطة الهلال الأحمر بالمنطقة خلال شهر رمضان 600 كادر رسمي يدعمهم 1000 متطوّعٍ ومتطوعة لتقديم الخدمات الإسعافية التي تشمل العديد من التخصصات الإسعافية الأولية والخدمات الصيدلية والعلاج التنفسي، وحالات الإجهاد وحالات الأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، ونقل الحالات المتقدمة إلى المراكز الطبية والمستشفيات للتعامل معها.