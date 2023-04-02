الزكاة ترصد مكافآت تصل إلى مليون ريال للإبلاغ عن المخالفات الضريبية #عاجل

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، عبر الموقع الرسمي للهيئة «zatca.gov.sa»، أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية «ZATCA».

وأوضحت الهيئة أنها تُقدم مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال، وحد أدنى 1000 ريال.

ونفذت «الزكاة والضريبة والجمارك» أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر مارس الماضي، على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية.

وأضافت أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي: عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.

وأفادت بأن الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، وكذلك في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.