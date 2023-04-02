رفضت الدفع لـ #إيلون_ماسك.. #نيويورك_تايمز تخسر العلامة الزرقاء على #تويتر 

خسرت صحيفة «نيويورك» تايمز الأمريكية علامة توثيق حسابها الرسمي في «تويتر»، وذلك على خلفية إعلان الصحيفة رفض الخطط الجديدة للمنصة، والتي تقوم على دفع مقابل مالي من أجل توثيق الحسابات.

ويعتبر فقدان الصحيفة الأمريكية العريقة لعلامة توثيقها على «تويتر»، أول خطوة من نوعها تجاه المؤسسات الرسمية.

وفي وقت سابق، رفض البيت الأبيض دفع مقابل تصديق حسابات موظفيه عبر «تويتر»، وفق رسالة إلكترونية نقل فحواها موقع «أكسيوس».

وأعلن إيلون ماسك، مالك «تويتر»، بداية مارس الجاري، أن «تويتر» سيحذف العلامات الزرقاء للحسابات الموثقة، ابتداءً من أول أبريل.