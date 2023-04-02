أمازون تطلق خدمة ألعاب «#لونا» في 3 دول جديدة

أطلقت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون"، خدمة ألعاب الحوسبة السحابية التابعة لها "لونا" في ثلاث دول جديدة، هي كندا وألمانيا وبريطانيا، مع خيارات الاشتراك على غرار خدمة البث المباشر، ويمكن للاعبين الوصول إلى مجموعة مختارة من الألعاب المتاحة على أغلب الشاشات.

وبعيدا عن خدمة "أمازون برايم" مدفوعة الأجر، التي تركز على بث محتوى الفيديو والموسيقى والتوصيل السريع للسلع التي يتم شراؤها عبر أمازون دوت كوم، فإن لونا توفر فقط الألعاب الإلكترونية، وتتيح للمستخدمين الاختيار من بين 3 فئات للاشتراك.

وتستهدف فئات الاشتراك الثلاث اللاعبين من مختلف المستويات سواء الذين يمارسون الألعاب بشكل عارض عندما يزورهم الأصدقاء مثلا، واللاعبين الذين يقضون ساعات طويلة في ممارسة الألعاب.