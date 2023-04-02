تخدم 9 آلاف مستفيد.. تشغيل أولى محطات ضخ المياه المحلاة في #البيضاء

بدأت شركة المياه الوطنية (القطاع الشرقي) التشغيل التجريبي لباكورة محطات تنقية مياه الشرب المصغرة في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء بالمنطقة الشرقية، التي يبلغ عددها 8 محطات في المحافظة، من أصل 15 محطة لتنقية مياه الشرب في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها؛ بهدف الارتقاء بجودة المياه المقدمة للعملاء، وزيادة نطاق التغطية بالمياه المحلاة.

وتعمل الشركة حالياً على تقييم كفاءة التشغيل التجريبي لمحطة التنقية الأولى، التي تم تشغيلها مبدئياً لضخ نحو 2400 متر مكعب يومياً، ومتابعة تدفقات وضغوط المياه المحلاة في شبكات المجاور الثاني والثالث بالحي الثاني.

وبينت الشركة أن محطة التنقية التي بدأ تشغيلها تجريبياً في ضاحية الملك فهد في محافظة البيضاء، بلغ عدد المستفيدين منها نحو 9000 نسمة، مشيرة إلى أنها تعمل على المراحل النهائية لما تبقى من أعمال إنشاء محطات تنقية مياه الشرب الـ7 الأخرى في المحافظة، للوصول إلى الطاقة القصوى في إنتاج المياه المحلاة بنظام التناضح العكسي المصغر، والتي تبلغ قرابة (20) ألف متر مكعب يومياً.

وأضافت أنها تسارع الخطى لاستكمال إنشاء وتشغيل منظومة محطات تنقية مياه الشرب في 7 مواقع أخرى بمدينة الدمام ومحافظتي الخبر والجبيل، لتصل إلى 76.600 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة كإجمالي إنتاج لجميع مكونات المشروع الذي يتضمن 15 محطة تنقية للمياه المحلاة.

وبينّت أن مشاريع تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب المصغرة سيكون لها الأثر البالغ في تغطية احتياجات المنطقة من المياه المحلاة، ومواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها محافظات المنطقة الشرقية، وذلك كأحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للمياه، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.