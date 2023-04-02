الاتحاد يصرف مقدمات عقود الأجانب

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد نجحت فى إغلاق عقود لاعبيها الأجانب، أحمد حجازي طارق حامد، والبرازيلي رومارينيو داسيلفا والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأكدت التقارير أن اللاعبين الأربعة حصلوا على ما يقرب من 11 مليون ريال مقدمات عقودهم مع نادي الاتحاد، خاصة أن اللاعبين وافقوا الفترة الماضية على تأجيل تسلُّم مقدمات عقودهم بعد الاتفاق مع إدارة النادي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تسلِّم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى ومحمد الصيعري مهاجم الفريق الدفعة الأخيرة من مقدمات عقديهما خلال الشهر المقبل.