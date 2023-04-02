مبتعث سعودي ينجح في إعادة البصر لمُسنة كندية (فيديو)

نجح المبتعث السعودي بدر القحطاني في إعادة البصر لمُسنة كندية، عبر زراعة قرنية واتباع خطة علاجية في مستشفى جامعة «أوتاوا».

وقال «القحطاني» في مداخلة مع إذاعة «الإخبارية»: «المريضة سيدة كندية تجاوز عمرها الـ70 عاماً، فقدت النظر في إحدى عينيها منذ سنوات طويلة بسبب تقرحات شديدة جداً في القرنية، ثم حضرت إلى الطوارئ قبل أشهر، وهي تعاني من تقرحات ميكريوبية في العين الوحيدة المُبصرة ما أدى إلى فقدانها البصر في عينها الأخرى تلك».

وأضاف: «تواصل معي فريق الطوارئ بحكم تخصصي الدقيق في جراحات وزراعة القرنية وعمليات تصحيح النظر والماء الأبيض، وبعد الكشف على الحالة، وضعنا خطة علاجية معينة، وتم ولله الحمد القضاء على الالتهاب الميكروبي، ثم إجراء جراحة زراعة القرنية باستخدام الغشاء الأميني، التي تساعد على التئام القرنية بشكل أسرع».

وواصل: «استمرت متابعة المريضة حتى جاءت في الزيارة الأخيرة وقد استعادت بصرها بشكل كامل، وكانت لحظة مؤثرة جداً، بحضور عائلتها، التي قدمت الشكر على ما بذلته من جهود في علاجها».