تستمر أسبوعاً.. #الأرصاد: #أمطار_ربيعية على معظم مناطق #السعودية بدءًا من الأربعاء (فيديو) #عاجل

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار ربيعية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.

وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أنه «بإذن الله تعالى، أمطار ربيعية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل».

ونشر المركز مقطع فيديو معلوماتي يوضح فيه أماكن ومواعيد سقوط هذه الأمطار بالتفصيل، مشيراً إلى أن هذه الحالة تستمر أسبوعاً كاملاً.