وليد_الركراكى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأخضر #السعودية

كشفت تقارير صحفية عن دخول المغربى وليد الركراكى، المدير الفنى لمنتخب المغرب، دائرة الأسماء المرشحة لتولى المهمة الفنية للمنتخب الوطني، خلفًا للفرنسى هيرفى رينارد، بعد إعلان الاتحاد السعودى لكرة القدم رحيله عقب انتهاء مواجهة بوليفيا بخسارة منتخب الأخضر 2-1 وديا.

وقال موقع "le360 " سبورت المغربى، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستعد لتقديم عرض ضخم للمدرب المغربي وليد الركراكي لخلافة هيرفي رينارد فى قيادة المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، حصل على المركز الثالث، استنادا لتقرير الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، فى ترتيب أفضل المدربين حول العالم خلال عام 2022، متفوقا على رينارد الذى جاء فى المركز الثامن.