افتتاح ممشى حي الجسر في الخبر بمساحة تزيد على 9 آلاف متر مربع

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية ممشى حي الجسر في محافظة الخبر، اليوم، والذي تزيد مساحته على 9000 متر مربع، ويبلغ طوله 600 متر، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة، والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.

وذكرت أمانة الشرقية أن الممشى يضم أكثر من 260 شجرة وأكثر من 33 ألف زهرة على امتداد جانبيه، وعدداً من الكراسي المخصصة للجلوس، إضافة إلى إنارة جمالية.

وتحتوي محافظة الخبر على 19 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات.

وشددت الأمانة على أن إقامة المماشي الرياضية، يأتي لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده محافظة الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمدينة حديثة متكاملة الخدمات، في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية، وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان، وتوسيع فرص ممارسة رياضات الجري والمشي.