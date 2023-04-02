السعودية وروسيا و5 دول عربية تعلن تخفيض إنتاج #النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً #عاجل

أعلنت السعودية وروسيا و5 دول عربية عن تخفيض طوعي في إنتاجها من النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، حتى نهاية العام الجاري 2023.

وأعلنت السعودية والإمارات والعراق والكويت وعُمان والجزائر عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يومياً، فيما أعلنت روسيا تخفيضاً طوعياً بمقدار 500 ألف برميل يومياً، حتى نهاية العام الجاري.

البداية كانت لدى المملكة العربية السعودية، والتي أعلنت على لسان مسؤول في وزارة الطاقة تنفيذ تخفيضًا طوعيًا في إنتاجها من البترول الخام مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة «أوبك» ومن خارجها.

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، والدول المنتجة من خارجها «أوبك+»، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

وأفاد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة بأن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

وأعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا، اعتبارًا من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك+».

وأضاف «المزروعي» أن هذا الخفض الطوعي إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط، ويأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ«أوبك+» الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.

وأعلن العراق تخفيضاً طوعياً في إنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يومياً، والكويت بمقدار 128 ألف برميل يومياً، وعُمان بمقدار 40 ألف برميل يومياً، والجزائر بمقدار 48 ألف برميل يومياً.

وإلى جانب الدول العربية، أعلنت روسيا تنفيذ خفضاً طوعيا لإنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يومياً، حتى نهاية 2023، وفقاً لما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي.

وتعقد «أوبك+» اجتماع لجنة المراقبة الوزارية، غداً الإثنين، عبر وسائل الاتصال عن بعد.