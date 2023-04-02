تشيلسي يعلن رسميا إقالة مدربه #جراهام_بوتر وتعيين مدرب مؤقت

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي إقالة جراهام بوتر، المدير الفني لفريق البلوز، رسميا من بعد تراجع نتائج الفريق وقبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي سيتولى برونو سالتور مسئولية الفريق كمدرب رئيسي مؤقت.

وقال تود بويلي وبغداد إقبالي، المالكان بالنادي: "بالنيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نشكر جراهام بصدق على مساهمته في تشيلسي، لدينا أعلى درجات الاحترام لجراهام كمدرب وكشخص، لقد كان يتصرف دائمًا بمهنية ونزاهة ونحن جميعًا نشعر بخيبة أمل في هذه النتيجة".

وأضافا: "جنبًا إلى جنب مع جماهيرنا الرائعة، سنكون جميعًا وراء برونو والفريق بينما نركز على بقية الموسم.. لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الممتاز وقبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سنبذل قصارى جهدنا والالتزام في كل واحدة من تلك المباريات حتى نتمكن من إنهاء الموسم على أعلى مستوى".

وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن إدارة تشيلسي بدأت دراسة مستقبل مدرب الفريق جراهام بوتر، بعد الخسارة من أستون فيلا، سواء بإقالته فى الوقت الحالي أو استمراراه حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضاف التقرير أن مدرب البلوز أصبح لا يتمتع بنفس الثقة التى كان يحصل عليها من إدارة النادى خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة ريال مدريد فى دورى أبطال أوروبا ستكون حاسمة فى مستقبل بوتر مع الفريق اللندنى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفنى السابق لفريق بايرن ميونخ، يعد أبرز المرشحين لقيادة تشيلسي خلال الفترة المقبلة، فى حال رحيل بوتر.