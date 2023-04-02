النيابة: كل من امتهن التسول أو أدار متسولين يعاقب بالسجن والغرامة

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال".