النيابة: كل من امتهن التسول أو أدار متسولين يعاقب بالسجن والغرامة

قالت النيابة العامة إن التسول جريمة موجبة للمساءلة والعقوبات الجزائية لانطوائها على مخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية، مشددة على عدم المساهمة في ارتكاب أي من الأفعال المفضية لتلك الجريمة.
وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال".
وتابعت: "يُبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين باستثناء أداء الحج أو العمرة".