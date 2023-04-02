مفاجأة.. صحيفة نيويورك تايمز تخسر العلامة التجارية الذهبية لحسابها الرسمي على #تويتر

خسر الحساب الرسمي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقع تويتر الأحد العلامة الذهبية المخصّصة لتصديق حسابات الشركات، وذلك بعد تغريدة لإيلون ماسك اتّهم فيها الصحيفة الرافضة لدفع بدل مالي مقابل الاحتفاظ بهذه العلامة، بممارسة "دعاية" مبتذلة.

بالمقابل، أفاد صحفي في وكالة فرانس برس أنّ العلامة الذهبية كانت لا تزال موجودة على الحسابات الرسمية لصفحات "العالم" و"السفر" و"الآراء" التابعة للصحيفة.

ولدى الحساب الرسمي للصحيفة ما يقرب من 55 مليون مشترك.

وأتت خسارة نيويورك تايمز لهذه العلامة في أعقاب تغريدتين نشرهما مالك موقع التدوينات القصيرة، إيلون ماسك، ووصف فيهما المعلومات المنشورة في الصحيفة بـ"دعاية ليست حتى مثيرة للاهتمام" ونعت فيها شريطها الإخباري بـ"ما يعادل على تويتر إسهالاً لا يُقرأ".

كما يأتي اختفاء شهادة الحساب الرسمي لليومية الأميركية غداة إطلاق تويتر برنامج ترخيص جديداً لن يحصل بموجبه أصحاب الحسابات على شهادة بذلك إلا مقابل بدل مالي.