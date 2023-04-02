ميلان يقسو على #نابولي برباعية في #الدوري_الإيطالي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز على نظيره الفريق الكروي الأول بنادي نابولي، برباعية نظيفة دون رد، خلال اللقاء الأول الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

افتتح رفائيل لياو التهديف لصالح ميلان الدقيقة 17 من عمر شوط اللقاء الأول، عقب أن أرسل إبراهيم دياز تمريرة بينية للاعب رافائيل لياو الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر من فوق الحارس أليكس ميريت لداخل الشباك.

وسرعان ما ضاعف إبراهيم دياز النتيجة لصالح ميلان بهدف ثاني في الدقيقة 25، بعد أن أرسل إسماعيل بن ناصر تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء شتتها كيم مين جاي من أمام المرمى ولكن وصلت لبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء الذي سدجدها بقوة لتمر داخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الأول، شهد محاولات هجومية متواصلة من لاعبي نابولي ولكن يقابلها تمركز دفاعى جيد من لاعبي ميلان، حفاظاً على ثنائية الشوط الأول.

وفي شوط اللقاء الثاني لم يكتفي ميلان بثنائية الشوط الأول، حيث خطف رفائيل لياو الهدف الثالث لميلان والثاني له في المباراة، في الدقيقة 59، عن طريق هجمة مرتدة سريعة مرر ساندرو تونالي الكرة للاعب رافائيل لياو جهة اليسار الذي توغل بالكرة داخل منطق ةالجزاء وسدد كرة قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

وسرعان ما اكستح أليكسيس ساليمايكيرس، نابولي بهدف رابع لصالح ميلان في الدقيقة 67، والذي سجله بعد أن راوغ أكثر من لاعب وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر من بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ويطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بفوز ميلان برباعية نظيفة دون رد على نابولي، ويرفع رصيده إلى 51 نقطة ويقفز للمركز الثالث، فيما يتجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.