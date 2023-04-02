الأخبار المحلية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصل إلى #السعودية

2 أبريل 2023 · < 1 minute
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي