باريس_سان_جيرمان يواصل السقوط ويخسر أمام #ليون في حضور #ميسي

وخسر باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، بهدف نظيف، أمام ضيفه أولمبيك ليون، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 66 نقطة، لكنه بقي على القمة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لانس وأولمبيك مارسيليا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في المقابل، ارتفع رصيد ليون، الذي أنهى سلسلة تعادلاته، التي استمرت في لقاءاته الثلاثة الماضية بالمسابقة، إلى 44 نقطة في المركز التاسع.

وارتدى اللاعب الفرنسي الشاب برادلي باركولا ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف ليون الوحيد في الدقيقة 56.

وكان سان جيرمان خسر (2-0) على يد ضيفه رين في مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية الشهر الماضي، قبل توقف البطولة بسبب فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتأتي هذه الخسارة، لتزيد من حدة الضغوط الملقاة على عاتق كريستوف جالتييه، المدير الفني لسان جيرمان، في ظل المطالبات العديدة بإقالته بسبب سوء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي، لاسيما بعد خروجه من دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.