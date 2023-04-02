الأخبار الإقتصادية

أسعار #النفط تزيد بأكثر من 6% بعد إعلان أوبك+ عن تخفيضات مفاجئة في الإنتاج #عاجل

3 أبريل 2023 · < 1 minute

زادت أسعار النفط بأكثر من 6% بعد إعلان أوبك+ عن تخفيضات مفاجئة في الإنتاج.