الأخبار المحلية

للمرة الأولى.. دوريات #الأمن تُشارك بعنصرها النسائي في تنظيم موسم #العمرة (#فيديو)

3 أبريل 2023 · < 1 minute

شاركت دوريات الأمن بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان مع بقية زميلاتهن من القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

ونشر "الأمن العام" مقطع فيديو يوثق مساعدة المجندات للمعتمرات وزائرات المسجد الحرام.

وأعربت الجندي أول حنان محمد عن شعورها بالفخر والاعتزاز بتقديم المساعدة والخدمات الإنسانية ضمن مهام عملها، ومتابعة الحالة الأمنية والظواهر السلبية.