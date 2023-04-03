للمرة الأولى.. دوريات #الأمن تُشارك بعنصرها النسائي في تنظيم موسم #العمرة (#فيديو)

شاركت دوريات الأمن بعنصرها النسائي للمرة الأولى في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان مع بقية زميلاتهن من القطاعات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

ونشر "الأمن العام" مقطع فيديو يوثق مساعدة المجندات للمعتمرات وزائرات المسجد الحرام.

وأعربت الجندي أول حنان محمد عن شعورها بالفخر والاعتزاز بتقديم المساعدة والخدمات الإنسانية ضمن مهام عملها، ومتابعة الحالة الأمنية والظواهر السلبية.