توقعات بوصول خام “#برنت” إلى 95 دولارا للبرميل عقب إعلان “#أوبك+” خفض الإنتاج

رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد الإعلان المفاجئ من "أوبك+" بشأن تبني المزيد من الخفض في الإنتاج.

وقال محللو البنك ، إن التوقعات لسعر خام برنت تسليم شهر ديسمبر 2023 زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لديسمبر 2024 بواقع 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

وجاء رفع توقعات الأسعار في الوقت الذي قلص فيه البنك توقعاته لإنتاج "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا، 1.1 مليون برميل يوميا بنهاية 2023.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا لأكثر من 86 دولار للبرميل في بداية تعاملات الاثنين بعد إعلان "أوبك+".