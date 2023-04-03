الرئيس ” #السيسي” بعد لقاء #ولي_العهد: أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين #مصر و #السعودية

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وامتنانه وتقديره لحُسن الاستقبال والضيافة التي تلقاها خلال الزيارة التي أجراها للمملكة.

وأكد "السيسي"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، متطلعا لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبدين، وتطلعات شعوبهما العظيمة.

يذكر أن الرئيس السيسي وصل إلى جدة مساء أمس الأحد، للقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية.