دراسة طبية تكشف: نوع من #الفاكهة يقضي على الأرق ويساعد على ضبط ساعات #النوم

كشفت مجموعة من الأطباء أن هناك نوع من الفاكهة قادر على تحسين جودة النوم لمن لديه مشاكل، في ذلك ، مثل الأرق وتغيير ساعات النوم.

وأكد الأطباء أن "الكيوي" بما فيه من خصائص قادر على تحسين جودة النوم ما له أثر إيجابي للغاية على الصحة الجسدية والعقلية.

وقال الأطباء إن تناول وجبة خفيفة من هذه الفاكهة المعجزة قبل النوم يمكن أن يساعد في النوم بدون أرق، وأظهرت الدراسات أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية، وتوقيت، وكفاءة النوم بعد شهر من الاستهلاك المنتظم للفاكهة قبل النوم.

وتحتوي فاكهة الكيوي على كميات عالية من السيروتونين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات النوم بالإضافة إلى المساعدة في إعادة ضبط مواعيد النوم.