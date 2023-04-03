بدء استقبال طلبات #الاعتكاف في #المسجد_النبوي اعتباراً من الغد

تستقبل وكالة شؤون المسجد النبوي طلبات الراغبين في التسجيل للاعتكاف بالمسجد النبوي، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، موضحة الوكالة أنها ستستقبل طلبات الاعتكاف إلكترونياً عبر تطبيق "زائرون".

ونوهت بأن إصدار تصاريح الاعتكاف بالمسجد النبوي سيكون وفق الطاقة الاستيعابية.

على جانب آخر، أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة استكملت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وسطحها وساحاتها لاستيعاب أكبر قدر من القاصدين بالمسجد الحرام.

وقال معاليه: إن التوسعة السعودية الثالثة قد استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات في جميع أروقة التوسعة السعودية الثالثة وساحاتها وأدوارها وسطحها.

و دعا معاليه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.