الهلال ينافس كبار أوروبا على صفقة كبرى في الهجوم

يرغب نادي الهلال في إبرام صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

ويضع نادي الهلال إسم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على رأس أولوياته للتعاقد معه.

ويتواجد إيكاردي في صفوف جالطة سراي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

أفادت صحيفة “فاناتيك” التركية بإن الهلال ينافس روما وميلان على التعاقد مع إيكاردي في ميركاتو الصيف المقبل، وذلك بعد تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الهلال يستعد لتقديم عرض كبير يفوق راتب إيكاردي الحالي والذي تقدر قيمته بـ7.5 مليون يورو سنوياً.