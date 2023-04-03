بقنبلة داخل هدية عيد ميلاده.. مقتل مراسل عسكري وإصابة 25 جراء إنفجار في روسيا

لقى مراسل عسكري روسي حتفه، وأُصيب ما لا يقل عن 25 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة داخل أحد مقاهي مدينة سان بطرسبرج الروسية، ثاني أكبر مدن البلاد.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية ارتفاع عدد المصابين نتيجة التفجير إلى 25 شخصًا، من بينهم 19 تم نقلهم إلى المستشفيات حالتهم خطرة، والـ6 الآخرين حالتهم مستقرة.

وأسفر الانفجار ن مقتل مراسل عسكري روسي يدعى فلادلين تاتارسكي، ويشار إليه في الداخل الروسي على أنه قريب من الدوائر الرسمية الروسية، ومواقفه مؤيدة للعملية العسكرية وللقرارات التي تتخذها القيادة الروسية.

وكان «تاتارسكي» يحتفل بعيد ميلاده في أحد المقاهي المملوكة لقائد مجموعة «فاجنر»، فأتت فتاة وقدمت له هدية على شكل تمثال كان بداخله العبوة الناسفة، التي انفجرت على الفور داخل المقهى.

لكن مصادر أخرى تحدثت عن أن العبوة الناسفة كانت مزروعة قبل ساعات من حضور المراسل العسكري إلى المقهى، وعندما حضر انفجرت على الفور.

بينما قالت السلطات الروسية إن الانفجار وقع أثناء إلقاء المراسل العسكري ندوة داخل المقهى، مشيرة إلى أن قوات إنفاذ القانون تواصل جمع بيانات عن الانفجار، الذي شهد استخدام أكثر من 200 جرام من مادة «TNT».

واستنكرت وزارة الخارجية الروسية الإنفجار، واعتبرت أن «الصحفيين الروس جميهم مهددون من قبل النظام الأوكراني نتيجة مواقفهم الوطنية».

في المقابل، نفت القوات الأوكرانية ضلوعها في تفجير المقهى.