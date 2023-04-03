ارتفاع سهم “#أرامكو” بنسبة 1% خلال تعاملات السوق السعودية اليوم

رتفع سهم شركة أرامكو، بنسبة 1% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية اليوم الإثنين، مسجلا 32.7 ريال (8.72 دولار)، وهو الأعلى منذ 13 مارس الماضي.

وجاء ارتفاع سهم أرامكو على واقع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5%، بعد إعلان أعضاء في تحالف "أوبك+" عن خفض طوعي لإنتاجهم من الخام.

في السياق ذاته، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد إعلان «أوبك+» تبني المزيد من الخفض في الإنتاج.

وأوضح محللو البنك، أن التوقعات لسعر خام برنت في ديسمبر من العام الجاري زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع توقعات ديسمبر لعام 2024 بواقع 3 دولارات إلى مستوى 100 دولارا للبرميل.