كيف تتجنب #الجفاف و #العطش في نهار #رمضان؟….#الصحة تُجيب

شددت وزارة الصحة على أهمية شرب الماء والسوائل بين فترتي الإفطار والسحور، للمساعدة على تجنب المشاكل الصحية، خاصة إذا كنت مُصاباً بأحد الأمراض المؤثرة على الكلى، مشيرة إلى أن «شرب السوائل بالكميات المحددة من طبيبك، تسهم في تعويض الفقد أثناء فترة الصيام، وتجنب الجفاف الناتج عن حرارة الجو وطول فترة الصيام».

وقدمت «الصحة» ضمن حملتها التوعوية تحت شعار: «رمضان مفتاح الصحة»، عدداً من النصائح المساعدة في تجنب الجفاف، خاصة للفئات الأكثر أهمية مثل الأطفال والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة،تضمنت: التقليل من استهلاك الملح، لأنه يزيد من العطش في فترة الصيام، بالإضافة إلى تناول الخضار والفواكه لأنها غنية بالماء، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار.