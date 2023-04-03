أوروبا تطلق مؤشرًا مرجعيًا جديدًا لأسعار #الغاز

أطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة، مؤشرًا مرجعيًا جديدًا لأسعار الغاز الطبيعي المسال، والذي يأمل المنظمون أن يحمي سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الغاز الطبيعي المسال يتم تداوله بخصم قدره 57ر9 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مقارنة بالعقود المستقبلية في المؤشر المرجعي الهولندي للغاز الطبيعي المسال "تي تي إف"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبينت أن الهدف هو توفير قدر أكبر من الشفافية في التكلفة والمساعدة في حماية سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين.