هدية #خادم_الحرمين.. توزيع 10 أطنان تمور ووجبات إفطار للصائمين في 3 دول

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية موزمبيق، والبالغ وزنها 5 أطنان، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة مابوتو، بحضور القائم بأعمال السفارة، ماجد بن حميد الجهني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في موزمبيق، الشيخ محمد أمين، وعدد من رؤساء الجمعيات.

ووزعت الوزارة وجبات إفطار الصائمين على الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفى «ميد بارك» بالعاصمة التايلندية بانكوك، من الطاقم الطبي والتمريض وجميع العاملين البالغ عددهم 50 كادرًا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في مملكة تايلند خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

كما سلمت مُمثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور البالغة 5 أطنان، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك.

أقيمت مراسم الاحتفالية في مقر سفارة المملكة بالعاصمة أستانا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين، فيصل بن حنيف القحطاني، والملحق الديني المكلف، طلال بن ضيف الله المالكي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الإسلامية، عبد الله العنزي، وعدد من الشخصيات الإسلامية الكازاخية.

وقال السفير القحطاني إن الهدية الملكية تحظى بتقدير كبير من قبل الأشقاء في كازاخستان على جميع المستويات، الذين يثمنون عاليًا دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتلمس حاجاتهم، خاصة في هذا الشهر المبارك.