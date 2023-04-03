مصادرة 120 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام في #طريف

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً في بلدية محافظة طريف، خلال مارس الماضي، 541 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء في المحافظة، نتج عنها رصد 168 مخالفة.

ونتج عن هذه الحملات أيضاً: مصادرة 120 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، وإغلاق محل لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة البلدية.

وأكدت بلدية محافظة طريف تطبيق العقوبات البلدية المقررة نظامًا بحق المخالفين، مع استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز «940».