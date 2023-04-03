الإعلان عن حكم #الكلاسيكو #ريال_مدريد #برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين خوان مارتينيز مونويرا حكمًا لمباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد في ملعب كامب نو الأربعاء 5 أبريل، فى إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تفوق البلوجرانا بهدف نظيف ذهابًا فى سانتياجو بيرنابيو.

ويدير مارتينيز مونويرا اللقاء ويعاونه من غرفة تقنية " VAR " خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس، ويظهر في طاقم التحكيم كمساعد ثانٍ ميجيل مارتينيز مونويرا شقيق حكم الساحة.

وفي نفس النهائي الآخر بين أتليتك بلباو وأوساسونا يظهر كارلو دل سيرو جراندي كحكم ساحة، ودافيد ميديي خيمينيز كحكم فيديو.