الكباث واللوز الهندي والنبق.. إقبال كبير على ثمار #جازان الموسمية في #رمضان

تشهد منطقة جازان ظهور أنواع من الثمار الموسمية التي تنتشر أشجارها على حواف المزارع وبراري وأحراش المنطقة، ومن أكثرها شهرة «الكباث»، و«اللوز» أو ما يسمى بـ«اللوز الهندي»، وكذلك النبق «السدر».

ولا تقتصر فوائد شجرة «الأراك» على استخدام جذروها لـ«السواك»، بل يستفاد أيضاً من ثمارها التي تعرف بـ«الكباث»، الذي يثمر مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، ويظهر على هيئة عناقيد عنبية الشكل تشبه الكرز لكنه أصغر حجماً وألذ طعماً.

وهناك نوعان من ثمار شجرة «الأراك»، يعرف النوع الأول بـ«الغيلة»، وهو عبارة عن حبات صغيرة الحجم ذات لون أحمر، والثاني يعرف بـ«الكباث»، وهو بذات اللون لكنه أكبر قليلاً، و«الكباث الأسود» وهو أفضلها، وورد ذكره في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أنه قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نجني الكباث فقال: «عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه».

ويعد غالبية سكان منطقة جازان «الكباث» فاكهتهم الموسمية المفضلة، ويكون الإقبال عليها كبيراً من الجميع، فمنهم من يبيعها ومنهم من يهديها للأهل والأصحاب، فيما ينتشر هذه الأيام باعتها بكثرة على الطرق السريعة بعد قطفها وتنظيفها، وتتراوح قيمتها من 10 إلى 35 ريالاً حسب الكمية.

ولـ«اللوز الهندي» الأحمر عشاقه، ويتم جني ثماره من أشجار اللوز المنتشرة في مزارع المنطقة، أو شرائه من أسواق الفواكه والخضار، وتتراوح أسعار الأنواع الجيدة منه ما بين 20 ـ 30 ريالاً للكيلو الواحد.

ويهتم المزارعون بزراعة أشجار اللوز لاستخدامها كمصدات هوائية لحماية مزارعهم، لتميزها في طولها الذي يصل إلى 10 أمتار، وكثافة أوراقها وتشابك أغصانها، وهي من العائلة الطلحية، وموطنها الأصلي الفلبين والمكسيك ومناطق جنوب شرق آسيا، وانتشرت في منطقة جازان بشكل كبير.

أما «النبق» فهو ثمار «السدر» المعروف منذ آلاف السنين، ويعتبر قديم قدم الإنسان، ويمكن زراعة شجرة «السدر» في الأراضي الرملية أو الصفراء، لأنها تقاوم الجفاف، وهي من الأشجار المعمرة، وتعطي ثمارها مرتين خلال العام.

وتؤكل ثمار «السدر» التي يطلق عليها «النِبق»، ويعرف في منطقة جازان بـ«الكين»، وهي حلوة المذاق مرتفعة القيمة الغذائية، وتعد من أنواع الفاكهة المتميزة.