بعد إضافة #سيراليون… تعرف على أسعار استقدام العمالة المنزلية من 9 دول

كشف الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية «مساند» عن الحد الأعلى لقيمة استقدام العمالة المنزلية من 9 دول، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة جمهورية سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.

وأوضح «مساند» عبر «تويتر» في «انفوجراف»، أن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا يبلغ 6900 ريال، يليه بوروندي 7500 ريال، وسيراليون 7500 ريال، ثم أوغندا 9500 ريال، وتايلاند 10000، وكينيا 10870، وبنغلاديش 13000، وسريلانكا 15000، والفلبين 17288، وذلك كله غير شامل قيمة الضريبة المضافة.