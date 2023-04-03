عبر منح أسهم مجانية.. إقرار زيادة رأس مال #أرامكو 15 مليار ريال #عاجل

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم، على طلب شركة أرامكو السعودية زيادة رأسمالها من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال.

يأتي ذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة، ويزداد عدد أسهم أرامكو السعودية من 220 مليار سهم إلى 242 مليار سهم، بزيادة قدرها 22 مليار سهم، على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة.