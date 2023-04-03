كلمة الحسم في انتقال #مبابي إلى #ريال_مدريد

كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2024، وزعمت العديد من التقارير أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع اللاعب.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن كيليان مبابي قدّم وعدًا للجماهير بالبقاء في باريس وتحقيق دوري الأبطال موسم 2024، وهو أمر يزيل الشكوك حول بقائه مع الفريق الباريسي.

وأردفت الصحيفة، أن خيار تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي مستبعد تمامًا، بسبب إدارة باريس سان جيرمان.