إلكترونياً… أكثر من 3000 طلب تصريح اعتكاف في المسجد الحرام

أطلقت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات، بالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية بالاعتكاف في المسجد الحرام لموسم شهر رمضان المبارك 1444هـ.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات، المهندس وهيب المطرفي، أنه تم خلال المرحلة الأولى، استقبال أكثر من 3000 طلب تصريح اعتكاف، بشكل إلكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية، وتم فرزها وإصدار التصاريح للمعتكفين في المرحلة الثانية.

وأضاف "المطرفي" أن الوكالة كثفت جهودها وطاقاتها البشرية والتقنية للتسهيل على المعتكفين في الحصول على التصاريح بشكل إلكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام، بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم، خلال العشر الأواخر من رمضان.