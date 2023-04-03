سحب تنظيم #كأس_العالم 17 عام من #بيرو

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم سحب حق إستضافة بطولة كأس العالم تحت 17 عام من بيرو والتي كان مقرراً إقامتها نهاية العام الجاري.

وقال فيفا أنه يأسف لهذا القرار الذي جاء بعد مناقشات مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم.

ولا يزال من المقرر إقامة البطولة في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبرو2 ديسمبر، في انتظار أن يختار مجلس الفيفا مضيفًا جديدًا للبطولة.

وجاء هذه القرار بعد فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، ورغم علاقة العمل الإيجابية جدا بين الإتحادين الدولي والبيروفي لكرة القدم، فقد تبيّن أنه لا يوجد وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب وإنهاء العمل اللازم بالتنسيق مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة.

وإذ يود الفيفا أن يعرب عن شكره لاتحاد بيرو لكرة القدم على كل الجهود التي بذلها، فإنه يعد بأنه سيبقى منفتحًا على تنظيم مسابقة مستقبلية في بيرو.