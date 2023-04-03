بسبب هجومه على النادي.. #برشلونة يطالب بإقالة رئيس الليجا في بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة الإسباني قبل قليل، بيان رسمي يدين فيه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوي الإسباني بسبب هجومه على النادي بشأن قضية الدفع للحكام وتزوير النتائج.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا رسيمًا عبر موقعه الإلكترون الرسمي، وجاء فيه: نظرًا لخطورة المعلومات التي ظهرت اليوم الاثنين في صحيفة La Vanguardia، والتي ارتبط فيها رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس بتقديم أدلة كاذبة إلى المدعي العام لتجريم نادينا، يود نادي برشلونة أن يعرب عن سخطه العميق وغضبه واستيائه.

وواصل البيان: لهذا السبب، نطلب بشكل عاجل من رئيس الدوري الإسباني الظهور علنًا لشرح نفسه، بخلاف التغريدة التي أرسلها السيد تيباس في الساعات الأولى، والتي تفتقر إلى الدراسة وبقشرة تهدد.

وأشار: يشعر نادي برشلونة، كما كرر الرئيس جوان لابورتا في الأسابيع الأخيرة، بأنه ضحية لحملة إعلامية لأحداث لم تحدث: برشلونة لم يدفع حكامًا أبدًا.

وأكمل البيان: تشمل هذه المضايقات مجموعة من وسائل الإعلام وكتاب الرأي بدرجات متفاوتة من النوايا ومع قيام الدوري الإسباني بتأجيج النيران خلف الكواليس ضد نادي آوت، بمساهمات من رئيسه الذي ذهب في اتجاه واحد فقط: محاولة إدانتنا في الرأي العام. العيون قبل أن يتم الحكم على الحقائق.