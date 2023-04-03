الرئيس التونسي يوجه ببدء إجراءات تعيين سفير في #سوريا

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الشؤون الخارجية بالشروع في إجراءات تعيين سفير في دمشق.

وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد أعطى تعليمات لوزير الخارجية بالشروع في إجراءات تعيين سفير في سوريا.

وأضافت في بيان اليوم الإثنين، أن سعيد أكد خلال لقاء مع وزير الخارجية نبيل عمار ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور، واستقلال القرار الوطني.

وشدد الرئيس التونسي على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

وقُطِعت العلاقات بين تونس وسوريا في عهد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وفي 2015، اتخذت تونس خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية، من خلال تعيين ممثل قنصلي في سوريا.