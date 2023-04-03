التشكيل الرسمي لمباراة #إيفرتون ضد #توتنهام في #الدوري_الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي إيفرتون ضد توتنهام التشكيل الرسمي لمباراتهما المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فى أول ظهور بعد إقالة الإيطالى أنطونيو كونتى الأسبوع الماضى، وتعيين مساعده كريستيان ستيليني كمدرب مؤقت.

وجاء تشكيل ايفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: بن جودفري، جيمس تاركوفسكي، مايك كين، سيموس كولمان.

خط الوسط: ماكنيل، أونانا، إدريسا جايي، دوكوري، إيوبي.

خط الهجوم: ديماري جراي.

بينما جاء تشكيل توتنهام أمام إيفرتون

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، لينجليه.

خط الوسط: سكايب، هوجبيرج، ايفان بريسيتش، بيدرو بورو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج مين.