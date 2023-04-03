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#حرس_الحدود بـ #جازان يحبطُ تهريب 120 كيلو جرامًا من #الحشيش المخدِّر
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الأخبار المحلية
#حرس_الحدود بـ #جازان يحبطُ تهريب 120 كيلو جرامًا من #الحشيش المخدِّر
متابعات - الوئام
3 أبريل 2023
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أحبطت قوات حرس الحدود في جازان حبطُ تهريب 120 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِّر.
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