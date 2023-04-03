ترامب قبل محاكمته: دولتنا تتجه إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث" قبل بدء محاكمته: "ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وأضاف: "هذه حملة اضطهاد ودولتنا تتجه إلى الجحيم".

وفي السياق، رفض محامو ترامب دخول الكاميرات إلى قاعة المحكمة.

وطالب البيت الأبيض الجمهور الالتزام بالسلمية خلال جلسة محاكمة ترامب.

ويمثل ترامب أمام القضاء يوم غد الثلاثاء بعدما وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن، اتهامات حول دفعه أموالا لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز حول علاقة "غير مشروعة" بينهما خلال خوضه حملته الانتخابية في عام 2016.