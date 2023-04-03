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ناسا تعلن اسم أول امرأة تحلق حول القمر

متابعات - الوئام
3 أبريل 2023 · < 1 minute
The two NASA spacesuit ​prototypes for lunar exploration, one for launch and re-entry aboard the agency's Orion spacecraft, known as the Orion Crew Survival Suit, is worn by Dustin Gohmert, right, and one for exploring the surface of the Moon's South Pole, known as the Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) is worn by Kristine Dans on Tuesday, Oct. 15, 2019, at NASA Headquarters in Washington. (AP Photo/Kevin Wolf)

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" اسم أول امرأة وأول أمريكي من أصل أفريقي، يتم اختيارهما ضمن فريق من أربعة رواد فضاء فيما سيكون أول رحلة مأهولة في محيط القمر منذ أكثر من 50 عاما.

واختارت الوكالة كريستينا كوك، وهي مهندسة نالت لقب صاحبة أطول رحلة فضاء متواصلة لامرأة. وكانت شاركت في أول ثلاث رحلات سير في الفضاء لناسا كل أعضائها من النساء. وستكون كوك إخصائية في المهمة "أرتميس 2" المقرر أن تبدأ في أوائل العام المقبل.

وسينضم إليها فيكتور جلوفر، وهو طيار بسلاح البحرية الأمريكية شارك سابقا في أربع عمليات سير في الفضاء، واختارته ناسا ليكون طيارا في المهمة "أرتميس 2". وسيكون غلوفر أول رائد فضاء على الإطلاق من ذوي البشرة السوداء يتم إرساله في مهمة إلى القمر.

 