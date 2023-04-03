ناسا تعلن اسم أول امرأة تحلق حول القمر

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" اسم أول امرأة وأول أمريكي من أصل أفريقي، يتم اختيارهما ضمن فريق من أربعة رواد فضاء فيما سيكون أول رحلة مأهولة في محيط القمر منذ أكثر من 50 عاما.

واختارت الوكالة كريستينا كوك، وهي مهندسة نالت لقب صاحبة أطول رحلة فضاء متواصلة لامرأة. وكانت شاركت في أول ثلاث رحلات سير في الفضاء لناسا كل أعضائها من النساء. وستكون كوك إخصائية في المهمة "أرتميس 2" المقرر أن تبدأ في أوائل العام المقبل.

وسينضم إليها فيكتور جلوفر، وهو طيار بسلاح البحرية الأمريكية شارك سابقا في أربع عمليات سير في الفضاء، واختارته ناسا ليكون طيارا في المهمة "أرتميس 2". وسيكون غلوفر أول رائد فضاء على الإطلاق من ذوي البشرة السوداء يتم إرساله في مهمة إلى القمر.