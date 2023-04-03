فيصل_بن_فرحان يقيم حفل إفطار لرؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى #المملكة

أقام الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، حفل إفطار لرؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

حضر حفل الإفطار، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، وكبار المسؤولين بالوزارة.