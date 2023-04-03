“جودة الحياة”: الفرص الاستثمارية لشركة “ريمات الرياض” تسهم في رفع جمالية العاصمة

قال برنامج جودة الحياة، إن الفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها شركة ريمات الرياض والتي تتضمن الإعلانات على واجهات المباني، والأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، في تمكين وسائل إعلانية جديدة تسهم في رفع جمالية العاصمة وتحسين المشهد الحضري فيها.

وأعلنت شركة ريمات الرياض للتنمية – الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض - إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض، التي تشمل عددًا من الوسائل الإعلانية الجديدة التي سيتم تفعيلها للمرة الأولى في العاصمة.

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