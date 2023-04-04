ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 85 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط خلال تعاملاتها الآسيوية الصباحية المبكرة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظا في أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 0.41 دولار بنسبة 0.48% إلى 85.34 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فبلغت 80.83 دولار للبرميل، بارتفاع 0.41 دولار بنسبة 0.51%.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6% أمس الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.