القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف مسؤول التخطيط في تنظيم “#داعش” الإرهابي

كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي ، حيث كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الضربة نفذت في أمس الإثنين، في شمال غرب سوريا، وأسفرت عن مقتل خالد عيد أحمد الجبوري، أحد كبار قادة التنظيم الإرهابي.

كما لفتت إلى أن الجبوري كان مسؤولاً عن تطوير قيادة شبكة "داعش"، إلى جانب التخطيط للهجمات على الأراضي الأوروبية، مضيفة أن مقتله سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية.

وأكدت استمرارها إلى جانب حلفائها في التصدي لداعش وملاحقة عناصره.