أستراليا تعتزم حظر تطبيق “#تيك_توك” على جميع الأجهزة الحكومية

تعتزم أستراليا حظر استخدام تطبيق "تيك توك"، على جميع الأجهزة الحكومية.

وأكدت قناة "إيه بي سي" إنه بعد تلقي المشورة من أجهزة الاستخبارات والأمن، فوّض سكرتير مكتب المدعي العام، اليوم الثلاثاء، بإصدار أمر ملزم بموجب نظام سياسة الدفاع والأمن بشأن حظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة التي تعطيها وزارات ووكالات الكومنولث".

وأشارت القناة إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ "مباشرة عندما يصبح ذلك ممكنا عمليا".

ودعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك ساليفان، يوم 7 مارس، الكونجرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق "تيك توك"، واتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول "غير الصديقة" للولايات المتحدة.