التشكيل المتوقع لمباراة #الهلال و #الفيحاء في #دوري_روشن

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، مساء اليوم الثلاثاء، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من الدوري السعودي لموسم 2022-23 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي ويمتلك 42 نقطة فى رصيده وعلى بعد 8 نقاط من الصدارة.

بينما يتواجد الفيحاء فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده في مشواره هذا الموسم.

ويسعي الزعيم للفوز بهذه المباراة المهمة من أجل خطف المركز الثالث من الشباب المتصدر الاتحاد برصيد 50 نقطة والعودة للمنافسة والدفاع عن لقبه للموسم الرابع تواليًا.

ويبحث الفيحاء عن الفوز في هذه الموقعة لزيادة رصيده من النقاط للبقاء في المناطق الأمنة، والزحف صوب المربع الذهبي.

ويأتي تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء كتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: جانج هيون سو ــ سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ سعود عبدالحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج ــ جوستافو كويلار ــ محمد كنو.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو ــ أوديون إيجالو ــ أندريه كاريلو.