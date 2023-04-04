وظائف_شاغرة للجنسين بـ”#التأمينات_الاجتماعية”.. رابط وموعد التقديم

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فتح باب التوظيف للجنسين، للوظائف الإدارية والتقنية والهندسية بمختلف فروعها بالمملكة.

الوظائف المطلوبة:

الهندسة (الصناعية، الكيميائية، البيئية).

إدارة (المشاريع، العمليات، الجودة).

الموارد البشرية.

إدارة الأعمال.

إدارة المخاطر

تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

نظم المعلومـات الإداريـة.

التسويق والإعلام.

المالية والمحاسبة.

بحـوث العمليات.

العلوم الاكتوارية.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

مؤهل في المجالات الوظيفية الموضحة أعلاه.

لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

طريقة التقديم وموعد التقديم:

أوضحت المؤسسة التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م. من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) .